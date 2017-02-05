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Новая центральная площадь Краматорска: скамейки-платформы, сухие фонтаны и террасы-пандусы (видео) - 05.02.2017 15:42
В Краматорске создают логистический центр по оказанию помощи людям - 04.02.2017 15:47
Жители Краматорска могут высказать мнение об отмене праздников 8 марта и 9 мая в Украине - 04.02.2017 09:25
Депутат горсовета Краматорска обратилась к мэру с предложением запретить фейерверки - 04.02.2017 10:08
Гуманитарная помощь из Краматорска вскоре будет доставлена в Авдеевку - 04.02.2017 09:06
Краматорская ОШ №35 отпраздновала 45-летний юбилей - 03.02.2017 18:12
В Краматорске пойдет под суд врач-уролог - 03.02.2017 16:22
Есть работа! Список актуальных вакансий в Краматорске - 03.02.2017 16:36
В Краматорске состоится благотворительный концерт в пользу раненого бойца Романа Шевченко - 03.02.2017 15:29
Жители дома по ул. Транспортной, 24 боятся, что аварийные деревья повредят их дом - 03.02.2017 15:03
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03.02.2017 12:38 

 Краматорск / 1328/

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