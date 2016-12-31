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Полиция Донетчины готова обеспечить публичную безопасность во время празднования Нового года - 31.12.2016 14:08
КРАМАТОРСК
31.12.2016 16:16За минувшие сутки Краматорские полицейские дважды изымали наркотики (фото) Краматорск / 89/
31.12.2016 14:08Полиция Донетчины готова обеспечить публичную безопасность во время празднования Нового года Краматорск / 86/
31.12.2016 10:30СМС поздравления на Новый год 2017 Краматорск / 383/
31.12.2016 09:45«Восточный проект» поздравляет всех с Новым годом! (видео) Краматорск / 156/
31.12.2016 08:19Шаг за шагом Краматорск меняется к лучшему! - Максим Ефимов Краматорск / 213/
31.12.2016 05:48В доме по ул. Академической ночью произошел пожар (видео) Краматорск / 1009/
30.12.2016 15:40Краматорским пограничникам предложили взятку за провоз валюты Краматорск / 151/
30.12.2016 15:31В Донецкой области уменьшилась средняя зарплата Краматорск / 236/
30.12.2016 15:06Краматорчанам предлагают поучаствовать в разработке стратегии развития города Краматорск / 125/
30.12.2016 14:39Тариф «Новогодний». Сколько будет стоить такси в Краматорске Краматорск / 1238/
30.12.2016 14:08Сколько дней краматорчане будут отдыхать на Новый Год и Рождество Христово Краматорск / 391/
30.12.2016 13:42Жители Краматорска ждут снижения цен на лекарства (опрос) Краматорск / 334/
30.12.2016 13:18В Славянске состоится факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры Регион / 191/
30.12.2016 12:50Гигантский снеговик появился на одном из домов Краматорска (фото) ГОЛОС НАРОДА / 1092/
30.12.2016 12:33Проиграв деньги на игровых автоматах, краматорчанин решился на мошеничество Краматорск / 186/
30.12.2016 12:10Трамваи в Краматорске отменят только после общественных слушаний Краматорск / 238/
30.12.2016 11:40В уходящем году Краматорск частично сделали безбарьерным Краматорск / 182/
30.12.2016 11:20Посольство США учит английскому краматорских школьников (фото) Краматорск / 177/
30.12.2016 11:00В Краматорске ОРВИ и гриппом заболело почти 2 тысячи человек Краматорск / 961/
30.12.2016 10:40Юные краматорские борцы завоевали бронзовые медали на турнире в Киеве (фото) Краматорск / 128/
30.12.2016 10:23В патрульной полиции Краматорска подвели итоги работы за 2016 год Краматорск / 181/
30.12.2016 09:49Бюджет 2017: Краматорску обещают благополучный год Краматорск / 160/
30.12.2016 09:38В Краматорске ограничат движение трамваев по улице О.Тихого Краматорск / 320/
30.12.2016 09:03В Краматорске автомобиль «Хюндай» сбил пешехода Краматорск / 582/
29.12.2016 16:09Малыши детского дома «Антошка» получили новогодние подарки (фото, видео) Краматорск / 515/
29.12.2016 14:18Фармацевтический рынок Краматорска: сколько и кто? Краматорск / 943/
29.12.2016 13:25Как в Краматорске оформить брак, развестись и зарегистрировать рождение ребенка Краматорск / 1240/
29.12.2016 12:13В Краматорске мужчина умер во время праздничного корпоратива Краматорск / 2253/
29.12.2016 11:49В Краматорск поступила новая техника для коммунальщиков (фото) Краматорск / 969/
29.12.2016 11:22Оливье, шампанское и песни - Краматорск готов к встрече Нового года Краматорск / 320/
29.12.2016 10:48На предприятии Краматорска выпускают молоко будущего (фото, видео) Краматорск / 735/
29.12.2016 10:09Полиция Донетчины переходит на усиленный режим несения службы Регион / 123/
29.12.2016 09:42В Краматорске расширилась сеть 3G Интернета (фото) Краматорск / 1104/
29.12.2016 09:00Лаборатория водоканала в Краматорске подтвердила свою компетентность Краматорск / 125/
28.12.2016 17:10Виталий Максымив: «В погоне за лайками дети подвергают себя опасности» Краматорск / 1274/
28.12.2016 16:58У жителя Краматорска, подозреваемого в связях с боевиками, обнаружили 2 кг наркотиков Краматорск / 210/
28.12.2016 16:35Краматорські прикордонники підвели підсумки за рік Краматорск / 367/
28.12.2016 16:02Пожилая жительница Славянска «спасла» внука за 40 000 гривен Регион / 227/
28.12.2016 15:32Утвержден новый размер стипендий. Но получат их далеко не все Краматорск / 862/
28.12.2016 15:15Раненому бойцу из Краматорска срочно нужна помощь (видео) Краматорск / 1692/
28.12.2016 14:48Завтра малыши из детского дома «Антошка» получат долгожданные подарки Краматорск / 259/
28.12.2016 14:34О трудностях борьбы с игорным бизнесом в Краматорске Краматорск / 433/
28.12.2016 14:27В Краматорске зал палеонтологии приглашает посмотреть уникальные экспонаты Краматорск / 215/
28.12.2016 13:46В Краматорске 5-месячный малыш остался без присмотра Краматорск / 1143/
28.12.2016 13:15Депутаты горсовета в Краматорске за год приняли более 600 решений Краматорск / 216/
28.12.2016 12:46Житель Беларуси прислал подарки для детей из «Антошки» (фото) Краматорск / 418/
28.12.2016 12:21Школьница из Краматорска стала лауреатом конкурса журналистов Краматорск / 528/
28.12.2016 12:00Краматорск отметит 500-летие Реформации Краматорск / 259/
28.12.2016 11:00В Краматорске насчитали три десятка лишних автобусов Краматорск / 1029/
28.12.2016 10:42В Краматорске патрульные выявили автомобиль, находящийся в розыске Краматорск / 150/
УКРАИНА
31.12.2016 10:21Шуточные и веселые гадания на Новый 2017 год ОБЩЕСТВО / 91/
31.12.2016 06:3531 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям Новости Украины / 124/
30.12.2016 12:27Алкоголь в праздничную ночь: что пить? ОБЩЕСТВО / 66/
30.12.2016 12:22Официально: в Украине разрешили сбивать российские самолеты. Опубликован документ ПОЛИТИКА / 59/
30.12.2016 12:18Через несколько дней 40 процентам украинцев поднимут зарплаты: кто и сколько зарабатывает Новости Украины / 122/
30.12.2016 12:11Гривна перешагнула психологическую отметку: инфографика ЭКОНОМИКА / 56/
29.12.2016 12:40Кабмин анонсировал рост пенсий и кардинальную реформу: новый пенсионный возраст и налог для всех Новости Украины / 249/
29.12.2016 12:22Что грозит украинцам, которые живут не по прописке: кого и насколько могут штрафовать ОБЩЕСТВО / 80/
28.12.2016 14:44Кабмин утвердил минимальную стипендию на уровне 1100 грн ОБЩЕСТВО / 83/
28.12.2016 09:52Трудовой закон стал строже: что грозит работодателю за увольнения и выплату зарплат в "конвертах" Новости Украины / 197/
27.12.2016 11:54Что подарить знакам зодиака на Новый год 2017 ОБЩЕСТВО / 289/
26.12.2016 15:49Украино-израильский скандал: почему Гройсману отказали в визите в Тель-Авив ПОЛИТИКА / 105/
26.12.2016 15:16100 крутых вещей, которые стоят дешевле 100 гривен (фото) ОБЩЕСТВО / 151/
26.12.2016 11:47Коломойский прокомментировал национализацию Привата ЭКОНОМИКА / 146/
26.12.2016 09:47Нацполиция запустила мобильное приложение с кнопкой SOS ОБЩЕСТВО / 107/
25.12.2016 13:18Львов возглавил рейтинг самых дешевых туристических городов мира Новости Украины / 210/
25.12.2016 12:32Повышение акцизов: стало известно, на сколько подорожают сигареты ЭКОНОМИКА / 123/
23.12.2016 12:22В НБУ заговорили о купюре в 1000 гривен (видео) Новости Украины / 499/
23.12.2016 10:29Новая атака на Светлодарской дуге, в зоне АТО есть погибшие – Генштаб Новости Украины / 248/
22.12.2016 15:37Bellingcat опубликовала новый доклад об артобстрелах Украины с территории России (фото) ОБЩЕСТВО / 193/
22.12.2016 14:57Рада отозвала Савченко из делегации Украины в ПАСЕ ПОЛИТИКА / 152/
22.12.2016 12:37Банкроство ПриватБанка стало бы катастрофой для Украины - НБУ Новости Украины / 162/
22.12.2016 12:07В Украине грядут налоговые новшества: предпринимателей без дохода заставят платить ЕСВ ЭКОНОМИКА / 165/
21.12.2016 11:46Погода в Украине: синоптики обещают заморозки до -22 градусов ОБЩЕСТВО / 179/
21.12.2016 11:31Дипломаты молчат: Муждабаев рассказал, как об Украину "вытерли ноги" в ООН ПОЛИТИКА / 172/
21.12.2016 11:25Рада приняла Бюджет-2017: куда потратят деньги и кому в Украине жить станет легче ЭКОНОМИКА / 186/
21.12.2016 11:12Бюджет-2017 повысил зарплаты и пенсии в Украине Новости Украины / 437/
20.12.2016 15:00Под стенами Верховной Рады митингуют за отставку Авакова ОБЩЕСТВО / 206/
20.12.2016 14:35Сегодня в АТО погиб украинец ОБЩЕСТВО / 183/
20.12.2016 12:54Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму ПОЛИТИКА / 171/
20.12.2016 10:55Курс валют на 20 декабря: НБУ ослабил гривну ЭКОНОМИКА / 245/
20.12.2016 09:48Что ждет клиентов "ПриватБанка": 5 последствий Новости Украины / 783/
19.12.2016 14:17В Украине могут увеличить стоимость самых доступных сигарет до 24 грн ОБЩЕСТВО / 175/
19.12.2016 12:00Порошенко прокомментировал переход ПриватБанка в госсобственность ПОЛИТИКА / 179/
19.12.2016 10:09Национализация «Привата»: что ждет вкладчиков ЭКОНОМИКА / 268/
19.12.2016 09:41День Святого Николая: что можно и нельзя делать 19 декабря – обряды и традиции ОБЩЕСТВО / 711/
19.12.2016 09:28100% акций ПриватБанка сегодня решено передать государству Новости Украины / 250/
18.12.2016 11:57Ажиотаж вокруг "ПриватБанка": анонсировано важное событие ЭКОНОМИКА / 209/
18.12.2016 11:11Украинские школы переходят на двенадцатилетнее образование: за и против Новости Украины / 264/
16.12.2016 15:51Коломойский согласился передать "ПриватБанк" государству – СМИ ЭКОНОМИКА / 211/
16.12.2016 14:22С надеждой на 2017-й: Чего ждать украинцам в грядущем году Новости Украины / 441/
16.12.2016 10:17Новый год - 2017: насколько подорожал новогодний стол ОБЩЕСТВО / 235/
16.12.2016 10:12Суд распорядился задержать и силой привести Януковича (фото) ПОЛИТИКА / 196/
16.12.2016 10:09В Украине хотят по-новому отключать свет должникам Новости Украины / 406/
15.12.2016 11:20Порошенко прокомментировал самодеятельность Савченко в Минске: это не пойдет на пользу ни ей, ни Украине ПОЛИТИКА / 230/
15.12.2016 10:47Газовая находка в Украине: названы впечатляющие перспективы ЭКОНОМИКА / 215/
15.12.2016 09:45Топ-запросы Google: чем интересовались украинцы в 2016 году - инфографика ОБЩЕСТВО / 258/
15.12.2016 09:31Кабмин утвердил переход на 12-летнее обучение в школах Новости Украины / 367/
14.12.2016 16:31Истерика вокруг ПриватБанка: у Коломойского дали ответ Новости Украины / 656/
14.12.2016 16:00В Минобороны закупили непригодные вертолеты - ГПУ ПОЛИТИКА / 219/
МИР
01.01.2017 07:149 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки Новости в мире / 24/
30.12.2016 15:45Как выбрать шампанское Новости в мире / 71/
30.12.2016 13:48Рецепты салатов на новый год MY RESTAURANT / 80/
30.12.2016 12:30Что одеть на Новый год? Наряды по знакам зодиака. FASHION & BEAUTY / 145/
30.12.2016 12:05ФСБ, Генштаб и десятки дипломатов: США ввели жесткие санкции против России Новости в мире / 64/
30.12.2016 11:21Filatov & Karas feat. Masha – Лирика | Премьера клипа ШОУ / 134/
30.12.2016 10:33Любовный гороскоп на январь 2017 года LOVE IS / 396/
30.12.2016 10:05Как встретить Новый год без ущерба для здоровья Новости в мире / 65/
30.12.2016 09:31Мясные клубочки MY RESTAURANT / 51/
29.12.2016 16:18Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть ЗДОРОВЬЕ / 77/
29.12.2016 15:18«ВКонтакте» добавила функцию «Истории» как в Instagram НАУКА / 85/
29.12.2016 14:58Какие подарки на Новый год получают сотрудники мировых компаний СУМАСШЕДШИЙ МИР / 69/
29.12.2016 12:45Любители музыки в наушниках теряют 50% слуха всего за год ЗДОРОВЬЕ / 70/
29.12.2016 12:16Канада признала 50-Мбитный интернет-доступ базовой потребностью человека Новости в мире / 74/
28.12.2016 15:5810 продуктов, которые необходимы вашему ребенку ME & MY BABY / 69/
28.12.2016 15:42Ученые подтвердили: знакомясь, мужчина оценивает грудь и бедра LOVE IS / 88/
28.12.2016 09:38Буженина в рукаве MY RESTAURANT / 102/
27.12.2016 16:1210 обалденных канапе на новогодний стол. MY RESTAURANT / 246/
27.12.2016 14:24В Украине продают внедорожный Запорожец, о котом не знает даже ЗАЗ АВТО / 126/
27.12.2016 12:56В Якутии нелюди на «Уралах» догнали и задавили медведя (видео) КРИМИНАЛ / 97/
27.12.2016 09:1510 уютных фильмов, без которых Новый год не Новый год ШОУ / 135/
26.12.2016 16:02В Закарпатье пес два дня прикрывал телом раненую подругу на рельсах [фото, видео] СУМАСШЕДШИЙ МИР / 199/
26.12.2016 12:1710 способов встретить Новый год не так, как обычно (фото) Новости в мире / 187/
26.12.2016 10:5710 великолепных мультфильмов для тех, кому не хватает красоты в реальном мире ШОУ / 148/
26.12.2016 10:50Сырная закуска MY RESTAURANT / 96/
25.12.2016 14:56Крушение Ту-154 Минобороны России: все подробности (фото, видео) КРИМИНАЛ / 120/
25.12.2016 13:12Масштабное ЧП в Киеве: из-за пожара закрыли станции метро (фото, видео) КРИМИНАЛ / 141/
25.12.2016 12:34"До кончиков волос": Кличко сделал признание перед боем с Джошуа СПОРТ / 107/
25.12.2016 12:30Нам говорят: "Надо пошутить": Жидков рассказал о "заказухе" в "Квартале 95" (видео) ШОУ / 156/
25.12.2016 12:28Польша обвинила Россию: сделано громкое заявление по катастрофе с Качиньским Новости в мире / 109/
24.12.2016 22:08Поющий дальнобойщик рассказал о судьбе напавшего на него российского туриста (видео) Новости в мире / 232/
23.12.2016 10:02На Светлодарской дуге боевики казнили трех украинских бойцов, попавших плен - волонтеры КРИМИНАЛ / 263/
22.12.2016 15:00Вопреки России ООН проголосовала за расследование преступлений в Сирии Новости в мире / 142/
22.12.2016 12:13Стало известно, кто владеет сетью незаконных игровых клубов (фото, видео) КРИМИНАЛ / 171/
22.12.2016 11:1520 лучших фильмов 2016 года ШОУ / 300/
22.12.2016 10:52Сколько длятся новогодние праздники в разных странах мира Новости в мире / 159/
22.12.2016 10:35Пивовары создали пиво со вкусом свиной головы, пончиков и карамели СУМАСШЕДШИЙ МИР / 143/
22.12.2016 10:11Холодная закуска "Монастырская изба " MY RESTAURANT / 129/
22.12.2016 10:06В Украине могут ввести тотальные льготы на ввоз б/у авто АВТО / 264/
22.12.2016 09:5022 декабря – день Святой Анны: приметы, обряды и традиции Новости в мире / 800/
21.12.2016 16:24Как сохранить фото и видео из Instagram без всяких программ и расширений НАУКА / 102/
21.12.2016 11:435 способов подачи «Селёдки под шубой» MY RESTAURANT / 277/
21.12.2016 11:42Бой Кличко - Джошуа: 50 тыс. билетов распроданы за день СПОРТ / 153/
21.12.2016 11:25Взрыв на рынке фейерверков в Мексике убил десятки людей: подробности, фото и видео КРИМИНАЛ / 165/
21.12.2016 11:05Как называют Деда Мороза в разных странах мира Новости в мире / 430/
21.12.2016 10:51Навстречу Новому году: Все, что вы хотели знать о похмелье, но боялись спросить ЗДОРОВЬЕ / 175/
21.12.2016 10:41С какими неисправностями б/у авто лучше не покупать АВТО / 274/
21.12.2016 10:3821 декабря – день зимнего солнцестояние: что можно и что нельзя делать Новости в мире / 314/
20.12.2016 15:30Рассчитана скорость передвижения Деда Мороза в новогоднюю ночь СУМАСШЕДШИЙ МИР / 193/
20.12.2016 15:24В России сделали открытое заявление по авиаудару по Украине (видео) Новости в мире / 192/
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