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Новая центральная площадь Краматорска: скамейки-платформы, сухие фонтаны и террасы-пандусы (видео) - 05.02.2017 15:42
Жители Краматорска могут высказать мнение об отмене праздников 8 марта и 9 мая в Украине - 04.02.2017 09:25
Депутат горсовета Краматорска обратилась к мэру с предложением запретить фейерверки - 04.02.2017 10:08
В Краматорске состоится благотворительный концерт в пользу раненого бойца Романа Шевченко - 03.02.2017 15:29
КРАМАТОРСК
05.02.2017 15:42Новая центральная площадь Краматорска: скамейки-платформы, сухие фонтаны и террасы-пандусы (видео) Краматорск / 1221/
05.02.2017 10:21На крыше дома в Донецке установили украинский флаг Регион / 208/
04.02.2017 15:47В Краматорске создают логистический центр по оказанию помощи людям Краматорск / 185/
04.02.2017 10:08Депутат горсовета Краматорска обратилась к мэру с предложением запретить фейерверки Краматорск / 421/
04.02.2017 09:25Жители Краматорска могут высказать мнение об отмене праздников 8 марта и 9 мая в Украине Краматорск / 1592/
04.02.2017 09:06Гуманитарная помощь из Краматорска вскоре будет доставлена в Авдеевку Краматорск / 194/
03.02.2017 18:12Краматорская ОШ №35 отпраздновала 45-летний юбилей Краматорск / 1243/
03.02.2017 16:36Есть работа! Список актуальных вакансий в Краматорске Краматорск / 3949/
03.02.2017 16:22В Краматорске пойдет под суд врач-уролог Краматорск / 878/
03.02.2017 15:29В Краматорске состоится благотворительный концерт в пользу раненого бойца Романа Шевченко Краматорск / 832/
03.02.2017 15:03Жители дома по ул. Транспортной, 24 боятся, что аварийные деревья повредят их дом Краматорск / 469/
03.02.2017 14:34Спортсмену из Краматорска присвоено звание Заслуженного мастера спорта Украины Краматорск / 363/
03.02.2017 13:28С понедельника в Краматорске школьники вернутся на учебу Краматорск / 802/
03.02.2017 13:14В Краматорском онкодиспансере очереди на операции и госпитализацию Краматорск / 796/
03.02.2017 12:38В Краматорске ликвидируют ломбард Краматорск / 1328/
03.02.2017 12:13Кому в Краматорске положена социальная льгота Краматорск / 463/
03.02.2017 11:45Жительница Краматорска ищет своих одноклассников Краматорск / 1273/
03.02.2017 11:29На рынок Краматорска завезли домашнюю свинину из Полтавы Краматорск / 1265/
03.02.2017 11:15Краматорские правоохранители приходят на помощь детям, о которых не заботятся родители (фото) Краматорск / 2686/
03.02.2017 10:42В Краматорске изменится график движения троллейбусов 3 и 3-А Краматорск / 342/
УКРАИНА
04.02.2017 08:58Равняемся на ЕС? Сравниваем стоимость коммуналки в Украине и Европе Новости Украины / 227/
03.02.2017 15:20Ельченко - Чуркину: "Это фото Андрея Кизило, убитого 29 января под Авдеевкой. Посмотрите в его глаза. Это ваше оружие и ваши соотечественники убили его" ОБЩЕСТВО / 90/
03.02.2017 12:20В Днепр привезли раненого в Авдеевке иностранного фотокора ОБЩЕСТВО / 83/
03.02.2017 12:08В 2017 могут повысить минимальные пенсии ЭКОНОМИКА / 119/
03.02.2017 11:58Стало известно о прибытии людей Путина в оккупированный Донецк ПОЛИТИКА / 73/
03.02.2017 09:07Пострадавшие от «правовой» системы «ДНР» пишут челобитные Александру Захарченко Новости Украины / 156/
02.02.2017 14:32Порошенко заявил о намерении провести референдум о вступлении в НАТО ОБЩЕСТВО / 98/
02.02.2017 10:47Блок Петра Порошенко призвал правоохранителей дать оценку заявлениям Шуфрича по Авдеевке (видео) ПОЛИТИКА / 116/
02.02.2017 10:20Когда за долги по коммуналке могут забрать квартиру и что еще грозит должникам Новости Украины / 285/
02.02.2017 10:19Украинцев ждет очередное подорожание мобильной связи ЭКОНОМИКА / 106/
01.02.2017 17:22"Операция Анаконда": генерал-майор объяснил, как силы АТО душат оккупантов под Авдеевкой Новости Украины / 233/
01.02.2017 12:42Повестки в армию, подорожание и браки по-новому: как в феврале изменится жизнь украинцев Новости Украины / 295/
01.02.2017 11:51Из Авдеевки начали эвакуировать людей (видео) ОБЩЕСТВО / 129/
31.01.2017 16:00Авдеевка под обстрелом. В городе развернут оперативный штаб для оказания помощи (фото) Новости Украины / 196/
31.01.2017 15:22Как скандальный указ Трампа ударит по украинцам ПОЛИТИКА / 147/
31.01.2017 13:45Что случится, если Авдеевский коксохим остановится полностью Новости Украины / 216/
31.01.2017 09:40В Украине дорожает почти все: что будет с ценами в феврале ЭКОНОМИКА / 169/
31.01.2017 09:37Жители Авдеевки готовы бежать из города ОБЩЕСТВО / 145/
30.01.2017 10:25Где в Украине платят наибольшие зарплаты ЭКОНОМИКА / 204/
29.01.2017 15:262017 военнослужащих ХНУПС побили Рекорд Гиннесса по одновременному отжиманию от пола Новости Украины / 289/
МИР
03.02.2017 11:55Хуже рака: популярное лекарство оказалось смертельно опасным ЗДОРОВЬЕ / 87/
03.02.2017 11:23The Guardian: США изменили тон относительно агрессии России против Украины Новости в мире / 93/
02.02.2017 15:51Продажи автомобилей в январе бьют все рекорды АВТО / 119/
02.02.2017 14:38"Никакой Украины не будет": Жириновский пригрозился всех уничтожить (видео) Новости в мире / 137/
02.02.2017 13:48Украинские клубы получили за Евро-2016 более 3 млн евро СПОРТ / 96/
02.02.2017 10:43Спортивный браслет Nex Evolution: умный и модульный, как и принято в 2017 НАУКА / 143/
01.02.2017 15:11Допинг-скандал: Россия "подарила" Украине медали Олимпиады-2012 СПОРТ / 114/
01.02.2017 14:36В Сети набирает популярность мем Ждун, который символизирует глупое наивное ожидание чего-либо СУМАСШЕДШИЙ МИР / 172/
01.02.2017 12:04Какие лекарства начнут выдавать в апреле бесплатно (полный список) ЗДОРОВЬЕ / 478/
01.02.2017 08:13Блогер: Гиви совершил самострел и отлеживается в донецкой больнице Новости в мире / 154/
31.01.2017 16:58Российские СМИ распространяют фейки о захвате боевиками Авдеевки. Ссылаются на Кремль Новости в мире / 143/
31.01.2017 15:34Логотип "Евровидения-2017" стал поводом для насмешек в соцсетях СУМАСШЕДШИЙ МИР / 148/
31.01.2017 15:09Забавная короткометражка о том, как женщины выглядят дома и на людях Новости в мире / 205/
31.01.2017 12:39В Канаде хоккейная команда надела на игру вышиванки (видео) СПОРТ / 132/
31.01.2017 09:01Людмила Соколова - Я буду для тебя КЛИП ШОУ / 187/
30.01.2017 12:51Самые красивые девушки мира с конкурса "Мисс Вселенная" (фото) Новости в мире / 195/
30.01.2017 12:33На Донетчине 16-летняя девушка повесилась на могиле матери КРИМИНАЛ / 1012/
30.01.2017 09:5230 причин, чтобы раз и навсегда бросить курить ЗДОРОВЬЕ / 169/
30.01.2017 09:45В Украине изменились правила регистрации авто АВТО / 449/
29.01.2017 08:34Новый клип Потапа и Насти — Я......Я ШОУ / 432/
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Февраль 2017
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