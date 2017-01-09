В Краматорске предлагают наградить полицейского Александра Ветрова знаком «За заслуги перед громадой» - 07.01.2017 20:09
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Январь 2017
Чем и кем могут гордиться украинцы за 25 лет независимости своей страны?
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Январь 2017
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