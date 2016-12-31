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"Мульти-комплекс РОДИНА"- представляет собой мультикомплекс с широким спектром услуг в сфере кинопроката, индустрии общественного питания и развлечения. Кроме того, посетителей кинотеатра порадует "Alchemist Music Bar" на 2-м этаже мультикомплекса, современное кафе, караоке-бар и летняя площадка.