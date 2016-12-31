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ТАЛАНТЫ

Краматорск ищет таланты!

«Восточный проект» совместно с общественной организацией «Наш Краматорск», при поддержке народного депутата Украины Максима Ефимова, объявляет о начале грандиозного конкурса талантов.

Наши партнёры

«Наш Краматорск» – это общественная платформа, которая объединяет представителей разных общественных организаций, политических партий, производственных предприятий и частных лиц в интересах развития города, для решения наболевших проблем Краматорска и всего региона.

Наши партнёры

"Мульти-комплекс РОДИНА"- представляет собой мультикомплекс с широким спектром услуг в сфере кинопроката, индустрии общественного питания и развлечения. Кроме того, посетителей кинотеатра порадует "Alchemist Music Bar" на 2-м этаже мультикомплекса, современное кафе, караоке-бар и летняя площадка.

rodina9

ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТ

Рейтинг@Mail.ru

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ

ул. Академическая, 52, г. Краматорск, Донецкая область, 84313, Украина

+38 (06264) 5-10-63

+38 (095) 489-00-55

vostproject@gmail.com

http://www.vp.donetsk.ua

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